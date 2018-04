Airport City auf Flughafen Wien bekommt einen "Office Park 4"

Die Airport City auf dem Flughafen Wien in Schwechat wächst weiter. Am Donnerstag ist der Spatenstich für den Office Park 4 erfolgt, der ab Mai 2020 weitere 26.000 Quadratmeter Büro- und Eventflächen bieten soll. Komplettiert wird die neue Büroimmobilie nach Airport-Angaben durch innovative Co-working-spaces, Gastronomie-Einrichtungen, Begegnungszonen sowie einen Kindergarten.

Mit der Planung wurde das Architektenbüro HNP architects ZT GmbH beauftragt. Die Aspekte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind einer Aussendung zufolge "priorisiert" worden, weshalb das Projekt Office Park 4 durch die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) mit dem Platin-Vorzertifikat ausgezeichnet wurde.

"Eine enorme Nachfrage an Immobilienflächen am Standort macht den Ausbau notwendig", betonte Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, beim Spatenstich. Der Office Park 4 soll auf zehn Ebenen lichtdurchflutete Räumlichkeiten und aktuellste Technologien bieten. Die Büroflächen sollen in Größen von 180 bis 2.700 Quadratmeter vermietet werden. Ausreichende Parkkapazitäten werden durch eine hauseigene Tiefgarage und das Parkhaus 3 zur Verfügung stehen.

Eine neue Fußgängerbrücke wird das neue Areal direkt mit dem Parkhaus 3 und dem Terminal 1 sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln CAT und S-Bahn verbinden. Die Flughafen Wien AG investiert etwa 60 Mio. Euro in den Office Park 4.

(APA)