Flatrate-Supermarkt "Weekend" eröffnet Filialen in Linz und Graz

Im vergangenen Oktober hat der Weekend Verlag seinen ersten Flatrate-Testsupermarkt im 6. Bezirk in Wien eröffnet und hatte schon nach zehn Tagen 1000 registrierte Testkäufer. Noch heuer im Herbst will man nach Linz expandieren "und in weiterer Folge denken wir auch an Graz", sagte Weekend-Markt-Initiator und Geschäftsführer Thomas Perdolt am Donnerstag bei einer Präsentation in Wien.

Das Konzept: Nach ihrem soziodemografischen Profil ausgewählte und registrierte Testkäufer können zu einer Flatrate von 9,90 pro Monat Produkte ausprobieren, zu denen sie später online befragt werden. Die Supermarkt-Kunden sind dabei gleichzeitig auch selbst ein Produkt - Weekend und sein Marketagent.com verkaufen die Ergebnisse ihrer Marktforschung an zahlende Kunden.

"Wir haben von Anfang an versucht, eine Win-win-win-Situation zu erreichen", erklärte Perdolt. Gewinner sei einerseits die Industrie, für die es immer schwieriger werde, Konsumenten zu erreichen. Der Konsument wiederum habe die Möglichkeit, ohne Risiko neue Produkte auszuprobieren. Und die dritte Win-Situation habe der Handel, "denn aufgrund der Drehung unseres Sortiments im monatlichen Rhythmus, und zwar zu über 80 Prozent, helfen wir dabei, sensibilisierte Konsumenten dazu zu bewegen, das Produkt tatsächlich im realen Handel dann auch zu erwerben".

4000 Testkäufer auf der Warteliste, 600 Produkte

Inzwischen habe man in Wien 1500 aktive Mitglieder, die beim Weekend-Markt einkaufen, sowie 4000 potenzielle Testkäufer auf der Warteliste. Geöffnet hat der Testsupermarkt donnerstags, freitags und samstags jeweils von 10 bis 20 Uhr. "Wir haben über 80 Lieferanten in der Zwischenzeit gewonnen und haben zu Monatsbeginn ca. 600 Artikel im Sortiment." Das sei noch ausbaufähig, denn der typische Diskonter habe 1500 bis 1700 Artikel im Sortiment.

Die Testkäufer können im Rahmen ihrer Flatrate insgesamt 20 verschiedene Markenartikel pro Monat erwerben. Der typische Konsument kommt zweimal pro Monat in den Supermarkt und bewegt sich 26 Minuten im Supermarkt. "Das, was uns noch nicht zur eierlegenden Wollmilchsau macht, ist, dass wir natürlich vom Sortiment her noch nicht die Breite erreicht haben, die wir brauchen", sagte Perdolt.

"Im Jahr kommen 10.000 Getränke auf den Markt"

Für die Konsumenten sei es schwierig, im typischen Einkaufsverhalten aufgrund des Überangebots neue Produkte überhaupt wahrzunehmen, erklärte Perdolt. "Wir reden hier von 76 Müslis oder 220 Tafeln Schokolade im 100-Gramm-Bereich. Bei den Getränken ist es abartig, im Jahr kommen 10.000 neue Getränke auf den Markt. Aber 94 Prozent all dieser Artikel verschwinden innerhalb von sechs Monaten wieder vom Markt."

Ausgewertet werden die Kundenbefragungen vom Marktforscher Marketagent.com. Bei der Online-Befragung im März habe man 762 Interviews durchgeführt, berichtete Thomas Schwabl, geschäftsführender Gesellschafter von Marketagent.com. Der Zeitaufwand für die Befragten habe etwa 10 bis 12 Minuten betragen. Von den insgesamt registrierten Testkunden seien 53 Prozent Männer, altersmäßig liege der Schwerpunkt zwischen Mitte 20 und Mitte 40 Jahren.

10.000 Kunden bei drei Filialen

Neben der geografischen Expansion auf den Westen (Linz) und Süden (Graz) Österreichs arbeitet man laut Schwabl derzeit sowohl an einer Aufstockung der Testkunden als auch an der Ausweitung auf den Online-Handel. Das Mitglieder- bzw. Kundenziel für Wien liege bei 3500, mit drei Märkten sollen es dann rund 10.000 sein. Man werde in den nächsten zwei bis drei Monaten mindestens 20 weitere Lieferanten gewinnen können, entsprechend werde man auch die Anzahl der Testkunden erhöhen, sagte Schwabl.

