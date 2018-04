Chefwechsel bei MediaMarktSaturn in Österreich

Der Eletronikriese MediaMarktSaturn kündigt einen Personalwechsel an der Unternehmensspitze an: Florian Gietl ist ab sofort neuer CEO von MediaMarktSaturn Österreich. Sein Vorgänger Ditmar Krusenbaum übernimmt die Rolle des CEO in der deutschen Landesgesellschaft. Der gebürtige Tiroler Florian Gietl übernimmt die Position des CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich – damit verantwortet er ab sofort alle Agenden von Krusenbaum.

Mit dem 48-jährigen Gietl steht ein Handelsexperte und internationaler Manager an der Spitze der österreichischen Landesgesellschaft. Seit 2011 ist Gietl Mitglied der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich. Zuletzt war Gietl als COO für die beiden Vertriebsmarken MediaMarkt und Saturn in Österreich zuständig. Dieser Rolle wird er auch weiter ausführen.

(red./herbas)