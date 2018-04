Ölkonzern Total mischt französischen Strommarkt auf

Der französische Ölkonzern Total hat am Mittwoch angekündigt, um 1,4 Milliarden Euro 74,33 Prozent der Anteile der Firma Direct Energie zu übernehmen. Darüber habe der Konzern mit den Mehrheitsaktionären bereits eine Übereinkunft erzielt. Auch das Management unterstütze die Pläne. Total bietet 42 Euro je Aktie - ein Aufschlag von 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag. Der französische Strommarkt ist nach dem deutschen der zweitgrößte in Europa.

An der Börse kamen die Pläne gut an. Die Direct-Energie-Aktien schossen am Mittwoch zeitweise noch stärker um 31 Prozent auf 42,26 Euro nach oben. Damit steuerten sie auf den größten Tagesgewinn seit fast sieben Jahren zu. Innerhalb der ersten Handelsstunde in Paris wechselten bereits fast 23 Mal so viele Direct Energie-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Total-Titel stiegen zeitweise um 0,6 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 49,20 Euro.

Total war 2016 mit der Übernahme des belgischen Anbieters Lampiris in den französischen Strommarkt eingestiegen. Mit dem nun geplanten Zukauf würde die Zahl der Kunden um 2,6 Millionen steigen. Bisher versorgt der Konzern in Frankreich 1,5 Millionen Kunden. Bis 2022 will der Ölriese über sechs Millionen Stromkunden in Frankreich und mehr als eine Million in Belgien versorgen. Nach der Liberalisierung des Strommarktes vor rund zehn Jahren haben einige neue Player den Markteintritt gewagt. Noch ist aber der Staatskonzern EDF mit einem Marktanteil von 85 Prozent die Nummer Eins in Frankreich.

(Reuters)