Pharmakonzern Takeda bietet 49 Milliarden Euro für Shire und blitzt ab

Der japanische Pharmakonzern Takeda will den größeren Rivalen Shire für 49 Milliarden Euro übernehmen. Takeda habe für das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen eine Offerte über 46,50 Pfund je Aktie auf den Tisch gelegt, teilten die Japaner am Donnerstag mit. Shire habe das Angebot allerdings zurückgewiesen. Die Aktien von Shire schossen zunächst um bis zu zwölf Prozent auf ein Achteinhalb-Monats-Hoch von 42,00 Pfund in die Höhe, bröckelten dann aber wieder ab und notierten noch knapp vier Prozent im Plus.

Takeda hatte Ende März erklärt, eine Offerte für den auf Medikamente zur Behandlung von seltenen Krankheiten und Hyperaktivität spezialisierte Konzern vorlegen zu wollen. Für die Japaner wäre Shire ein großer Brocken: Der in Dublin ansässige Konzern war an der Börse vor der Kaufofferte umgerechnet 37 Milliarden Euro wert, Takeda kommt auf knapp 30 Milliarden Euro. Shire hatte kürzlich sein Krebstherapiegeschäft für umgerechnet zwei Milliarden Euro an den französischen Rivalen Servier verkauft.

