Millionenpleite eines Wiener Maschinengroßhändlers

Die Zimmer Handelsgesellschaft m.b.H. aus Wien hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, sind von der Insolvenz rund 100 Gläubiger und 23 Dienstnehmer betroffen. Aktiva von rund 2,8 Millionen Euro stehen Passiva von knapp elf Millionen Euro gegenüber, wovon rund 8,2 Millionen Euro unbesichert sind. Im Fall einer Zerschlagung liegen die Aktiva bei 1,5 Millionen Euro, die Passiva unter Berücksichtigung veraussichtlicher Schadenersatzansprüche bei 11,3 Millionen Euro.

Das 1968 gegründete Unternehmen ist Generalimporteur für verschiedene Produkte in Garten- und Kommunalbereich und sieht sich als Marktführer im Großhandelsgeschäftsfeld für Roboter und Kommunalmaschinen in Österreich und Zentraleuropa. Beliefert werden ausschließlich Händler und der öffentliche Bereich. Das Abgleiten in die Insolvenz wird vor allem darauf zurückgeführt, dass Produzenten die seit vielen Jahren bestehenden Exklusivverträge gekündigt haben, wodurch beträchtliche Umsatzeinbußen entstanden. Trotz intensivster Restrukturierungsbemühungen musste die Geschäftsführung letztlich das Insolvenzverfahren beantragen.





