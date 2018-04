Vorerst Aus für Uber in Wien

Wien. Uber muss seine Dienste in Wien vorerst einstellen. Das Taxiunternehmen 40100 hat beim Handelsgericht eine einstweilige Verfügung gegen das US-Unternehmen erwirkt. Taxi 40100 wirft Uber Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß vor bekam vorläufig Recht. Uber halte sich nicht an die Wiener Taxi-, Mietwagen- und Gästebetriebsordnung (LBO) und agiere damit wettbewerbswidrig. Ab heute, Mittwoch, werden uberX, UberBLACK und uberVAN deshalb vorläufig nicht mehr angeboten.

Laut Mietwagengesetz dürfen Uber-Fahrer ihre Gäste nur am Unternehmensstandort aufnehmen, außerdem müssten sie nach der Fahrt wieder zur Betriebsstätte zurückkehren. Ab sofort müsse sich Uber an diese Rückkehrpflicht halten, so das Handelsgericht. Auch sein Vermittlungssystem (Uber-Fahrer bieten ihre Dienste über eine App an) darf Uber laut Handelsgericht vorerst in dieser Form nicht anbieten, heißt es von Taxi 40100. Wenn Uber weiterhin so anbiete wie bisher, seien pro nachgewiesenem Verstoß, also für jede einzelne Fahrt, bis zu 100.000 Euro Strafe fällig, so Anwalt Dieter Heine, der die Klagen für Taxi 40100 eingebracht hat.

Wirtschaftskammer "hocherfreut"

"Wir haben die Entscheidung des Gerichts anerkannt und arbeiten intensiv daran, unsere Prozesse anzupassen, um die damit einhergehenden Bedingungen innerhalb weniger Tage zu erfüllen", teilte Uber in einer Stellungnahme mit. Man gehe davon aus, "dass uns dies in Kürze gelingen wird und wir innerhalb weniger Tage wieder zurück sein werden", schreibt Uber in einem Blogpost.

Die Wirtschaftskammer zeigte sich erfreut über den "Etappensieg für die Taxibranche". Es sei jetzt bestätigt, dass sich alle an die gleichen Regeln und Gesetze halten müssen, resümierte Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr. Ausruhen will er sich darauf nicht, kündigte Sertic an, weiter für "faire Rahmenbedingungen" in der Taxi- und Mietwagenbranche zu kämpfen. In den nächsten Monaten will sich der Branchenvertreter außerdem mit dem Thema Qualitätssteigerung "intensiv" auseinandersetzen.

Nicht die erste Klage gegen Uber in Österreich

Es ist nicht der erste Versuch, Uber mit Klagen zurückzudrängen. Ein erstinstanzliches Urteil des Oberlandesgerichts vom Oktober schlug in die selbe Kerbe wie nun das Handelsgericht: Demnach dürfen Uber-Fahrer in Wien nicht wie Taxis nach Belieben Kunden aufnehmen und absetzen, sondern unterliegen den Beschränkungen von Mietwagenfirmen. Uber stellte damals fest, dass man nicht "Partei des Gerichtsverfahrens" sei, sondern sich das Verfahren gegen kleinere Mietwagenunternehmer richte.

40100 bestätigt das. Das damalige Urteil habe sich gegen einzelne Fahrer gerichtet. Nun sei es erstmals gelungen, eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen Uber zu erreichen. „Wir sind hocherfreut über die Entscheidung des Handelsgerichts“, so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100. Man werde nun alles tun, damit bald Rechtssicherheit hergestellt werde.