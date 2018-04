Boehringer erteilt weiteren Übernahmen deutliche Absage

"Wir können uns unsere Zukunft nicht kaufen, wir müssen sie selber bauen", sagte Boehringer Ingelheim-Chef Hubertus von Baumbach am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Ingelheim. "Wir müssen jetzt erst einmal schauen, dass wir uns richtig sortieren, Luft holen und Energie sammeln." So schnell werde es keine größeren Transaktionen von Boehringer mehr geben. Die Eingliederung des Tiermedizingeschäfts von Sanofi habe Mitarbeiter, Kunden und Partner stark gefordert.

Der milliardenschwere Deal mit dem französischen Konzern riss 2017 auch ein Loch in die Bilanz. Erstmals seit Jahrzehnten stand wegen dadurch entstandenen Steuerbelastungen eine rote Zahl im Geschäftsabschluss. Auch die US-Steuerreform habe sich negativ ausgewirkt. Die Steuereffekte von insgesamt gut drei Milliarden Euro führten zu einem Nettoverlust von 223 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2016. "Das ist für uns eine neue Erfahrung", sagte von Baumbach. "Es wird in diesem Jahr sicher nicht wieder so sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir die gewohnten Zahlen sehen werden." In den vergangenen Jahren hatte Boehringer stets einen Überschuss von rund ein bis zwei Milliarden Euro erzielt.

Dass das Geschäft bei dem Konzern mit seinen knapp 50.000 Mitarbeitern brummt, zeige die operative Entwicklung, betonte der Firmenchef. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 15,7 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn legte um 21 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Besonders stark war das Wachstum in der Tierarzneisparte, wo sich die Erlöse mehr als verdoppelten. Aber auch das Kerngeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten habe sich besser entwickelt als angenommen, die Erlöse seien um rund sieben Prozent gestiegen. Sechs Präparate hätten 2017 jeweils die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro geknackt. Unter diesen Blockbustern sind Medikamente wie "Spiriva" zur Behandlung von Lungenerkrankungen und der Blutverdünner "Pradaxa".

Milliarden für die Forschung

Im laufenden Jahr verspricht sich Boehringer weitere Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis. Rund zwei Drittel der in der Pipeline befindlichen Projekte haben laut von Baumbach das Potenzial für einen therapeutischen Durchbruch. "Und wir glauben, da geht noch mehr." Insgesamt habe der Konzern im vergangenen Jahr drei Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung von Medikamenten für Menschen und Tiere investiert.

Boehringer übernahm im Sommer 2016 von Sanofi dessen Tiermedizinsparte und gab dafür das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien und Gesundheitspräparaten an die Franzosen ab. Weil diese Sparte mit ihrem Verkaufsschlager "Mucosolvan"-Hustensaft aber weniger wert war, zahlte Boehringer noch zusätzlich 4,7 Milliarden Euro an Sanofi.

(Reuters)