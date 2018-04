Versicherer Generali konnte zulegen

Wien. Man sei voller Kraft unterwegs, trotz unveränderten Gegenwinds und des herausfordernden Umfelds, sagt Generali-Finanzvorstand Klaus Wallner. Wie andere Versicherer auch, kämpft die Assekuranz mit dem Niedrigzinsumfeld und einem hohen regulatorischen Druck. Dennoch konnte sie ihr Nachsteuerergebnis von 181 Mio. Euro auf 187 Mio. Euro im Jahr 2017 steigern, wie das Institut gestern mitteilte.

Für das Unternehmen ein wichtiger Vertriebsweg ist jener über die Bankpartner. Hier setzt die Generali auf die Zusammenarbeit mit der Drei-Banken-Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg und BKS Bank) und der Bawag PSK. Doch Post und Bawag lösen ihren Vertrag miteinander auf. Die Generali zeigt sich dennoch zuversichtlich. Denn schon in der Vergangenheit habe die Bawag ihr Filialnetz ausgedünnt, „ohne dass wir es in den Umsätzen gemerkt haben“, sagt Wallner. Möglicherweise werde man nun Rückgänge sehen, dass sie dramatisch ausfallen, erwarte man jedoch nicht. Generali-Chef Alfred Leu ergänzt, dass man gerade im Bankvertrieb neue Lösungen für jene Kunden finden müsse, die den Weg in die Filiale nicht gehen. Gerade in der Kunden- und Vertriebskommunikation setzt das Unternehmen stark auf die digitale Schiene, es werden Kanäle wie Instagram, Spotify oder Facebook bespielt.

Prämienplus erwartet

Insgesamt konnte die Generali ihre Prämieneinnahmen um ein Prozent auf 2,58 Mrd. Euro steigern. Der Gesamtmarkt legte nur um 0,3 Prozent zu. Das stärkste Plus gab es in der Krankenversicherung. Hier kam es zu einem Anstieg von 5,2 Prozent auf 287 Mio. Euro. Mit dem vor einigen Monaten in Österreich gestarteten Generali-Vitality-Programm zur Gesundheitsprävention und Kundenbindung sei man „zufrieden“, sagte Leu. Man liege damit im Plan. Im laufenden Jahr will der drittgrößte heimische Versicherer an das Prämienwachstum von 2017 anknüpfen. Bereits im ersten Quartal habe es „gut ausgesehen“. In die Hände spielte der Versicherung auch der milde Winter, die Schäden hielten sich deshalb in Grenzen. (nst/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2018)