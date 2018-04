Nissan-Chef sieht "keinen Nutzen" in Fusion mit Partner Renault

Er sehe "keinen Nutzen" in einem Zusammenschluss, sagte Nissan-Motor-Chef Hiroto Saikawa der japanischen Zeitung "Nikkei". Ein solches Vorhaben hätte "Nebeneffekte", ergänzte er, ohne dies näher zu erläutern. Seinen Worten zufolge will der japanische Autobauer an der Dreier-Allianz mit Renault und Mitsubishi Motors festhalten, zugleich aber deren Handhabung effizienter machen.

Reuters hatte im März von Insidern erfahren, dass Nissan und Renault eine engere Verbindung diskutierten. Demnach würde Nissan der französischen Regierung den Großteil von deren 15-prozentiger Renault-Beteiligung abkaufen. Bislang hält auch der japanische Konzern 15 Prozent an Renault, und zwar ohne Stimmrechte. Das französische Unternehmen ist mit 43,4 Prozent an Nissan beteiligt.

(Reuters)