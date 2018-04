Visa hebt Geschäftsausblick nach Gewinnsprung an

Im Geschäftsquartal bis Ende März wurde der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert auf 2,6 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) mehr als versechsfacht, wie der Mastercard-Konkurrent Visa am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Im Vorjahr hatten allerdings hohe Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Rückkauf des Europageschäfts die Bilanz verhagelt. Doch auch operativ legte der Kreditkartenriese zuletzt kräftig zu - die Erlöse kletterten um 13 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um knapp zwei Prozent. Bei Anlegern kam auch gut an, dass Visa seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr anhob. Beim Umsatz etwa stellt der Konzern nun niedriges zweistelliges Wachstum in Aussicht. Nicht zuletzt dank der Steuersenkungen in den USA dürfte auch der Gewinn höher ausfallen. Visa verdient an Gebühren, die bei Einkäufen mit Kreditkarten fällig werden, und profitiert somit von gestiegener Konsumfreude.

(APA/dpa)