In Ölbranche steht ein Milliarden-Deal bevor

In der US-Ölbranche zeichnet sich laut "Wall Street Journal" eine Großfusion ab. Wie die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, will der Raffineriebetreiber Marathon Petroleum den Konkurrenten Andeavor für mehr als 20 Milliarden Dollar (16,57 Mrd. Euro) übernehmen.

Die Transaktion solle noch am Montag bekanntgegeben werden. Sie solle eine Milliarde Dollar an Einspareffekten bringen. Marathons Offert von rund 150 Dollar je Aktie bedeute einen Aufschlag auf den Andeavor-Schlusskurs am Freitag von 22,6 Prozent.

(Reuters)