Sainsbury greift mit Mega-Fusion nach britischer Supermarkt-Krone

Die beiden britischen Supermarkt-Ketten Sainsbury und Asda greifen mit ihrer milliardenschweren Fusion den Marktführer Tesco an. Die Asda-Mutter Wal-Mart werde mit 42 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein und erhalte umgerechnet 3,38 Milliarden Euro, teilte Sainsbury am Montag mit. Insgesamt belaufe sich das Volumen des Deals auf rund 15 Milliarden Euro.

Grund für den Zusammenschluss sei die wachsende Konkurrenz durch die Diskonter Aldi und Lidl sowie durch den Online-Händler Amazon, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Seit Jahren verlieren die beiden Fusionspartner und die anderen beiden großen Supermarkt-Ketten Tesco und Morrisons Marktanteile. HSBC-Analyst David McCarthy bezeichnete den geplanten Zusammenschluss als wirtschaftlich sinnvoll. Allerdings könnten die britischen Wettbewerbshüter Bedenken anmelden.

Sainsbury stellte bei einem Zusammenschluss Einsparungen von umgerechnet mindestens 567 Millionen Euro in Aussicht. Dadurch könnten die Preise vieler Produkte um zehn Prozent gesenkt werden. Filial-Schließungen seien nicht geplant.

Als Reaktion auf die Fusionspläne stiegen die Aktien von Sainsbury zur Eröffnung in London um gut 21 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 327,1 Pence. Das ist der größte Kurssprung seit 18 Jahren. Die Rivalen Tesco und Morrisons büßten jeweils mehr als drei Prozent ein.

Bereits am Samstag hatte Sainsbury "fortgeschrittene" Gespräche mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart über den Kauf von Asda bestätigt. Sainsbury und Asda kommen gemeinsam auf rund 2.800 Supermarktfilialen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar Worldpanel hat Tesco derzeit einen Marktanteil von 27,6 Prozent, Sainsbury's kommt auf 15,8 Prozent und Asda auf 15,6 Prozent. Die deutschen Discounter Lidl und Aldi kommen demnach gemeinsam auf 12,6 Prozent.

Der Konkurrenzdruck für die britischen Supermarktketten hat sich mit der Ausbreitung von Aldi und Lidl deutlich erhöht. Außerdem drängt der US-Konzern Amazon in den Handel mit Lebensmitteln.

Im Oktober hatte Sainsbury's angekündigt, 2.000 Stellen zu streichen. Das Unternehmen beschäftigt in Großbritannien mehr als 150.000 Menschen. Tesco hatte bereits im Juni die Streichung von 1.100 Jobs bekannt gegeben.

(APA/AFP/Reuters)