Nestle kauft Online-Hundefutteranbieter

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle übernimmt die Mehrheit am 2014 gegründeten Hundefutterhersteller Tails.com, wie Nestle am Montag mitteilte. Die neue Tochter vertreibt via Internet Hundefutter, welches die Abnehmer nach den Vorlieben und Diätbedürfnissen ihres Vierbeiners zusammenstellen lassen können. Auf der Homepage bewirbt die britische Firma etwa handgemachte Lachskekse für die Haustiere. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Tails.com werde als eigenständiges Unternehmen weitergeführt und von Mitgründer James Davidson geleitet, erklärte Nestle.

(Reuters)