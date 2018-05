Vöslauer-Umsatz sprudelt, Marktanteil von 40 Prozent

Die Mineralwasserfirma Vöslauer hat 2017 sprudelnde Geschäfte verbucht. Der Umsatz erhöhte sich um 5 Prozent auf 99,4 Mio. Euro, der Absatz stieg von 290 auf 302,75 Millionen Liter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Unterm Strich stand ein stabiler Jahresüberschuss von rund 8 Mio. Euro, geht aus dem Finanzbericht des Mutterkonzerns Ottakringer hervor.

Der Auslandsabsatz legte im Vorjahr um 6 Prozent zu, die Exportquote beträgt mittlerweile 14,3 Prozent, schreibt die Wasser-Tochter. "Wir konnten in Deutschland sowohl in der Gastronomie als auch im Handel 2017 wieder kräftig wachsen", so Alfred Hudler, Vorstandsvorsitzender der Vöslauer Mineralwasser AG. Hudler wird per 1. Juli den bisherigen Ottakringer-Konzernchef Sigi Menz an der Führungsspitze ablösen. Menz wechselt in den Aufsichtsrat.

Der wertmäßige Marktanteil von Vöslauer im heimischen Lebensmitteleinzelhandel liegt bei 40,5 Prozent. Damit ist das Unternehmen Marktführer. In Standort und Innovationen flossen rund 8,8 Mio. Euro, über eine Mio. mehr als 2016. Auch der Recycling-Anteil wurde gesteigert: Die PET-Flaschen bestehen bis zu 70 Prozent aus recycelten Flaschen, so das Unternehmen. Bis 2025 soll der Anteil bei 100 Prozent liegen, zudem werde mit alternativen Verpackungsmaterialien experimentiert.

(APA)