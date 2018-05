710 Millionen Dollar Verlust für Tesla - doch Chef Musk von Analystenfragen genervt

Der Chef des Elektroautobauers Tesla hat kritische Fragen von Analysten abgebügelt und damit die Aktien seines Unternehmens auf Talfahrt geschickt. Im nachbörslichen Handel gaben die Anteilsscheine um fünf Prozent nach, obwohl Elon Musk Investoren baldige Erfolge mit dem neuen Model 3 versprach. Von dem Fahrzeug erhofft sich das kalifornische Unternehmen einen Durchbruch auf breiter Front. Im abgelaufenen Quartal schrieb Tesla einen Rekordverlust, der mit 710 Millionen Dollar allerdings nicht so groß wie von Experten befürchtet war.

Investoren reagierten auf die Zahlen zunächst entspannt: Der Aktienkurs bewegte sich kaum. Dies änderte sich, als der 46-jährige Musk in einer Telefonkonferenz Analysten unterbrach. "Diese Fragen sind so trocken. Die machen mich fertig", sagte der Milliardär, der auch Chef des Weltraumunternehmens SpaceX ist. Er reagierte damit auf die Frage, wie viele künftige Model-3-Käufer bereits ihre Sonderausstattungen ausgewählt haben - ein Hinweis darauf, wie viel Geld Tesla mit den Autos verdient. Ein anderer Analyst fragte nach dem Kapitalbedarf, bevor er von Musk unterbrochen wurde. Die Aktie brach daraufhin ein. Der Marktwert von Tesla ging in kurzer Zeit um mehr als zwei Milliarden Dollar zurück.

Vom Erfolg des Models 3 hängt die Zukunft von Tesla ab. Musk hatte kürzlich Fehler bei dem Projekt eingestanden. So setzte er bei der Produktion zu stark auf Automatisierung, was zu Verzögerungen führte. Bis Ende Juni will Tesla wöchentlich 5000 Model 3 vom Band laufen lassen. In der letzten April-Woche seien 2270 Stück gebaut worden, sagte Musk. In der zweiten Jahreshälfte sollen damit Gewinne erwirtschaftet werden.

(Reuters)