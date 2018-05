Wein&Co-Gründer zieht sich aus seiner Firma zurück

Sesselrücken an der Doppelspitze von Wein & Co: Gründer und Eigentümer Heinz Kammerer übergibt das Zepter per 1. Juli an Paul Truszkowski. Er wird neben Wolfgang Frühbauer zweiter Geschäftsführer und ist dann für Einkauf, Vertrieb, Marketing und den Onlinehandel verantwortlich, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Ich bin weiterhin Eigentümer von Wein & Co und werde den beiden Geschäftsführern mit Rat und Tat zur Seite stehen", so der 69-jährige Kammerer. Frühbauer, der seit zwei Jahren für das Unternehmen tätig ist, bleibt weiterhin an Bord.

Truszkowski will vor allem das Online-Geschäft der heimischen Weinhandelskette in weiteren deutschsprachigen Märkten ausbauen und das Sortiment auffrischen, "um verstärkt jüngere Kunden für Wein & Co zu gewinnen", sagte er zur APA. Truszkowski ist seit über zehn Jahren in der Weinbranche tätig und bringt "nicht nur viel Know-How sondern auch ein großes Netzwerk mit", so Kammerer.

Wein & Co wurde vor 25 Jahren von Kammerer gegründet und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von über 53 Millionen Euro.

(APA)