Millionenpleite eines Start-ups

Das Potenzial am österreichischen Tiermarkt ist enorm - in knapp der Hälfte aller Haushalte lebt zumindest ein Haustier. Deshalb witterten Alexander Wolff und seine Partner ein gutes Geschäft, als im Juni des Vorjahres in Wien-Hernals ihr erster "Tierkönig"-Tierfachmarkt an den Start ging und wenig später auch in Margareten und Brigittenau Standorte eröffnet wurden. A la longue sollte das Filialnetz "in den nächsten Jahren" auf rund 40 Standort wachsen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Donnerstag beim Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren beantragt. Die Passiva betragen laut Gäubigerschutzverband AKV knapp zwei Millionen Euro. Von der Pleite sind 19 Dienstnehmer und 107 Gläubiger betroffen. Die Tierkönig GmbH soll geschlossen und liquidiert werden.