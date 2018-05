Australische Novomatic-Beteiligung kappt Gewinnprognose

Die australische Novomatic-Tochter Ainsworth Game Technology (AGT) hat ihre Gewinnprognose für das zweite Halbjahr 2018 drastisch gesenkt. Der Spielautomatenriese erwartet jetzt nur mehr einen währungsbereinigten Vorsteuergewinn von rund 20 Millionen australischen Dollar. Ende Februar 2018 war AGT noch davon ausgegangen, etwas mehr als die 42,2 Millionen Dollar des zweiten Halbjahres 2017 zu verdienen.

Im ersten Halbjahr 2018 hat Ainsworth einen Vorsteuergewinn von 16,2 Millionen australischen Dollar (10,1 Millionen Euro) ausgewiesen. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das börsennotierte Unternehmen, das Novomatic kürzlich zu 52 Prozent übernommen hat, nun mit einem Vorsteuergewinn von 36 Millionen Australdollar, nach 57,4 Millionen im Jahr 2017. Das geht aus einer Pflichtmitteilung von Ainsworth an die australische Börsenaufsicht hervor.

Gründe für die Gewinnwarnung gibt es mehrere: Am Heimatmarkt dürfte Ainsworth weniger Glücksspielautomaten als erwartet verkaufen, da die Konkurrenz sehr aktiv ist und sich die Behörden lange mit Produktgenehmigungen Zeit lassen. Einige Spiele kommen daher erst 2019 auf den Markt. Auch in Lateinamerika bringen die Australier weniger Geräte los, und im wichtigen Markt Nordamerika drücken unter anderem die "PacMan"-Lizenzgebühren auf die Profitablität. Ainsworth-Chef Danny Gladstone ist "sehr enttäuscht", die Gewinnerwartungen zurückschrauben zu müssen.

Weiters hat Ainsworth einen neuen Nordamerika-Chef gefunden. Joseph Bertolone wird per 1. Juni von Las Vegas aus die Geschäfte des australischen Automatenkonzerns in den USA und Co. führen. Bertolone hat viel Erfahrung in der Glücksspielindustrie, zuletzt war er Chef des Casinotischzulieferers DEQ Systems.

Der alte Nordamerika-Chef von Ainsworth, Mark Dreitzer, hatte im Februar einen Hut genommen, kurz nach der Übernahme von Ainsworth durch Novomatic.

Novomatic hat für den Einstieg bei Ainsworth 473 Millionen australische Dollar gezahlt. Die Niederösterreicher erhoffen sich dadurch Zugang zum riesigen US-Glücksspielmarkt, wo Ainsworth schon präsent ist. In den kommenden fünf Jahren soll der Marktanteil von Ainsworth in den USA auf zehn Prozent gesteigert werden.

