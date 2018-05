LafargeHolcim trifft zu Jahresbeginn auf Gegenwind

Der bereinigte Betriebsgewinn sank im ersten Quartal um 13,4 Prozent auf 700 Millionen Franken, wie der Zementhersteller LafargeHolcim am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des Weltmarktführers stagnierte bei 5,83 Milliarden Franken. LafargeHolcim sei zuversichtlich, die Ziele für 2018 zu erreichen. Der Konzern peile weiterhin ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent und eine Steigerung des bereinigten Betriebsgewinns um mindestens fünf Prozent an. Rivale HeidelbergCement legt seinen Zwischenbericht am Mittwoch vor.

(Reuters)