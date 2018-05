Vollauslastung bei Feuerfest-Hersteller RHI Magnesita

Die Fusion des Wiener Feuerfest-Herstellers RHI mit dem brasilianischen Mitbewerber Magnesita hat im Vorjahr einen Konzern mit 2,7 Milliarden Euro um zwei Milliarden Pfund Börsewert geschaffen. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen nicht nur eine beispiellose geografische Vielfalt auf. Als kombiniertes Unternehmen konnte RHI Magnesita die Rohstoffintegration weiter verstärken und erreicht nun eine Eigenversorgung mit den wichtigen Schlüsselrohstoffen (Magnesit und Dolomit) von über 70 Prozent. Das sind Trumpfkarten, die nun ausgespielt werden. Im ersten Quartal konnte der Umsatz währungsbereinigt um 23 Prozent auf 745 Millionen Euro gesteigert werden, das operative EBITA erhöhte sich währungsbereinigt um fast 70 Prozent auf 113 Millionen Euro.

RHI Magnesita geht davon aus, dass sich das Geschäft heuer sehr positiv entwickeln und dass das operative Ergebnis für das Gesamtjahr trotz Währungseinflüssen weiterhin von den Vorteilen der Preisgestaltung, zusätzlichen Synergien und Netzwerkoptimierung profitieren wird. Das Umsatzwachstum des ersten Quartals dürfte sich aber nicht über das gesamte Jahr fortsetzen. Die Stahlproduktion laufe gut, doch seien die Auswirkungen einer Verhängung von Handelszöllen noch nicht abschätzbar. RHI Magnesita baut aber darauf, dass "die diversifizierte Produktionsbasis etwaige signifikante Auswirkungen dieser Entwicklungen abfedern könne, solange die industrielle Produktion auf globaler Basis nicht beeinträchtigt wird".

Eine zentrale Rolle im Konzern spielen die österreichischen Standorte mit dem Headquarter in Wien, dem Forschungshub in Leoben und den Rohstoff- und Produktionswerken in der Breitenau, Hochfilzen, Radenthein, Trieben und der Veitsch. „Unsere Standorte in Österreich sind Vorreiter in Sachen Innovation, Digitalisierung sowie Industrie 4.0 und laufen derzeit auf Vollauslastung“, sagt CEO Stefan Borgas. Das Produktionsvolumen in Österreich konnte dementsprechend im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überproportional gesteigert werden und spiegele diese führende Rolle der österreichischen Standorte wider.