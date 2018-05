Rocket Internet verkauft Onlinehändler Daraz an Alibaba

Der Amazon-Rivale Alibaba schluckt den Onlinehändler Daraz von Rocket Internet. Alibaba übernehme die Plattform, die in Pakistan, Bangladesch, Myanmar, Sri Lanka und Nepal aktiv sei, teilte die Berliner Startup-Schmiede am Dienstag mit, ohne Informationen zum Kaufpreis für das 2012 gegründete Unternehmen zu machen. Rocket-Chef Oliver Samwer bezeichnete den Verkauf an Alibaba als "außerordentlichen Erfolg". Rocket und Alibaba haben schon öfter zusammen Geschäfte gemacht. So übernahm der Onlineriese aus China bereits die Online-Plattform Lazada von den Berlinern.

(Reuters)