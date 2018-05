Lufthansa-Chef: "Können nicht so stark wachsen wie wir wollen"

"Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Rande der Hauptversammlung in Frankfurt. Es fehle wegen der hohen Nachfrage nicht nur an Piloten und mittlerweile mancherorts auch an Flugbegleitern, auch Ersatzteile und Triebwerke seien knapp. Als Folge werde der Rückgang von Flugpreisen nicht mehr so schnell weitergehen wie bisher. Eine Krise sei angesichts des anhaltend starken Weltwirtschaftswachstums nicht in Sicht. Bei einem Abschwung hätte die Lufthansa jedoch einen Kapazitätspuffer von zehn Prozent nach unten, während der Wachstumspuffer nach oben noch ein bis anderthalb Prozent ausmache.

(Reuters)