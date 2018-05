Siemens-Werk Görlitz bleibt erhalten

Siemens-Personalchefin Janina Kugel einigte sich in der Nacht zum Dienstag mit dem Gesamtbetriebsrat und der IG Metall grundsätzlich darauf, wie der geplante Stellenabbau in der Kraftwerks- und der Antriebssparte umgesetzt werden soll. Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland tatsächlich wegfallen, muss nun bis Ende September im Detail ausverhandelt werden. Im November hatte Siemens von 6900 Stellen weltweit gesprochen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Am Ziel, einen "großen dreistelligen Millionenbetrag" in den von der Energiewende massiv betroffenen Sparten einzusparen, halte Siemens fest, sagte Kugel am Dienstag in München.

Die IG Metall hatte einen Erhalt aller deutschen Standorte und einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen gefordert. Der Standort in Görlitz soll nun zur Zentrale des weltweiten Geschäfts mit Industrie-Dampfturbinen ausgebaut werden. Auch dort werde man aber um Kürzungen unter den gut 700 Mitarbeitern nicht herumkommen, sagte Kugel.

(Reuters)