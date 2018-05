Gläubiger geben Autozubehörkette Forstinger eine Chance

111 Millionen Euro Umsatz, 800 Mitarbeiter, 108 Filialen - doch auf die Größe kommt es nicht an. Ende Jänner schlitterte die in Österreich führende Autozubehörkette Forstinger mit 31 Millionen Euro Schulden in die Pleite. Als Insolvenzursachen wurden hohe Mieten, ungünstige Lieferantenverträge sowie Umsatzeinbrüche genannt. Nun berichten die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870, dass bei der Sanierungsplantagsatzung am Landesgericht St. Pölten die ersten Schritte zur Fortführung des Unternehmens und Sicherung von rund 760 Arbeitsplätzen gesetzt wurden.

Der vom Unternehmen vorgelegte Sanierungsplan wurde von den 1240 Gläubigern (inkl. Dienstnehmern) mit überwältigender Mehrheit angenommen. Insgesamt werden Forderungen in Höhe von 24,5 Millionen Euro als Berechnungsgrundlage für die Sanierungsplanquote zu berücksichtigen sein. Die Gläubiger erhalten eine Gesamtquote von 20 Prozent, wobei eine sechsprozentige Teilbarquote und jeweils sieben Prozent binnen einem und zwei Jahren bezahlt werden.

Die finanziellen Mittel für die Sanierungsplanquote kommen aus dem Fortbetrieb des Unternehmens. Aufgrund der bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen sei mit einem Turnaround zur Erfüllung eines positiven EBITDA im Geschäftsjahr 2018/2019 zu rechnen.

Von den zuletzt 107 Filialen wurden bisher zwölf bereits geschlossen, zumindest fünf weitere folgen bis Ende des Monats. Forstinger weist künftig ein flächendeckendes Netz von voraussichtlich 90 Standorten auf, allesamt mit Werkstätten ausgerüstet. Im Zuge der Sanierungsbemühungen sei es gelungen, Mietkosten in beträchtlicher Höhe einzusparen. Auch viele Lieferanten seien bereit, Forstinger auf dem eingeschlagenen Sanierungsweg zu begleiten.

Schon einmal, 2001, war Forstinger insolvent gewesen. Später wechselten die Eigentümer des seit 55 Jahren bestehenden Anbieters von Autozubehör, Ersatzteilen, Reifen und Felgen mehrmals. 2009 war die seinerzeitige Forstinger-Mutter zahlungsunfähig geworden.