Bier-Nachfrage in Lateinamerika füllt Anheuser-Busch die Kassen

Das boomende Bier-Geschäft in Mexiko, Kolumbien und Argentinien lässt die Gewinne beim weltgrößten Brauerei-Konzern Anheuser-Busch InBev sprudeln. Allerdings hielt die Schwäche in den USA, dem wichtigsten Markt der Belgier, weiter an, wie der Hersteller von Marken wie Stella Artois und Corona am Mittwoch mitteilte. Auch in Brasilien, dem zweitgrößten Markt, sei zum Jahresanfang wegen des schlechten Wetters weniger ausgeschenkt worden. Das Ergebnis konnte dort aber dank höherer Preise und gesenkter Kosten dennoch gesteigert werden. Insgesamt zog der operative Gewinn im ersten Quartal um 6,6 Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar an. Die Aktien des Brauers legten nach den Zahlen um rund drei Prozent zu.

Der Branchenprimus hatte bereits angekündigt, der Zuwachs zum Jahresanfang werde durch höhere Marketing-Ausgaben vor der Fußball-Weltmeisterschaft und das starke Vergleichsquartal begrenzt. Dem Heineken- und Carlsberg-Rivalen kamen aber niedrigere Kosten nach der knapp 100-Milliarden-Dollar schweren Übernahme des Rivalen SABMiller zugute. Der Mega-Deal soll insgesamt Einsparungen von 3,2 Milliarden Dollar bringen, von denen schon 2,29 Milliarden erzielt worden seien. Die Abkehr der Kunden in den USA von den großen Marken wie Budweiser und Bud Light macht den Belgiern hingegen weiter zu schaffen. Auch Preiserhöhungen und der gestiegene Absatz von teureren Biersorten konnten dies in den USA nicht ausgleichen.

(Reuters)