Wohnungskonzern Vonovia sieht sich in Champions League

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will die Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park rasch unter Dach und Fach bringen. Nehme eine ausreichende Zahl der Aktionäre der Schweden die Offerte Vonovias an, "erwarten wir einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme bereits Ende Juni", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Bochum. Vonovia will mindestens 50 Prozent der Anteile kaufen, 37 Prozent der Stimmrechte konnte sich der deutsche Konzern Buch zufolge bereits sichern.

"Wir spielen in unserer Branche ganz oben mit - in der Champions League", sagte Buch. Vonovia hatte sich zuletzt verstärkt abseits des deutschen Heimatmarkts nach Übernahmezielen umgesehen und war in Schweden fündig geworden. Nach zwei Übernahmen in Österreich (Conwert, Buwog) und einer strategischen Partnerschaft in Frankreich bietet der Konzern nun umgerechnet 900 Millionen Euro (9,6 Milliarden schwedische Kronen) für Victoria Park, das rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö besitzt. Inklusive Schulden wird Victoria Park mit 1,6 Milliarden Euro bewertet. Die Annahmefrist für die Vonovia-Offerte beginnt voraussichtlich am 25. Mai und endet am 18. Juni.

Die jüngst angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Buch: 2018 soll der operative Gewinn (FFO 1) auf 1,03 bis 1,05 Milliarden Euro steigen - ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2017.

(Reuters)