Schuhmanufaktur Ludwig Reiter: „Das Unternehmen ist keine Cashcow“

Die Schuhmanufaktur Ludwig Reiter ist schon vier Generationen lang in Familienhand. Und es sieht so aus, als würde es auch in Zukunft so bleiben. Anna und Magdalena Reiter, die Töchter des Firmenchefs Till Reiter, sorgen für Veränderung.