Kundenschwund macht Innogy zu schaffen

Der vor der Zerschlagung stehende Energiekonzern Innogy kämpft mit Kundenschwund und Gewinneinbußen. Im ersten Quartal sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um zwei Prozent auf 1,23 Milliarden Euro, wie der Versorger am Montag mitteilte. Der RWE-Tochter rannten binnen eines Jahres eine Viertelmillion Kunden davon. Die seit langer Zeit schwächelnde britische Tochter Npower konnte zwar zulegen, dafür musste Innogy in Deutschland Federn lassen. Im Geschäft mit der Elektromobilität erwartet das Management 2018 einen Verlust von 50 Millionen Euro. Innogy bestätigte dennoch die Jahresprognose.

Zu der geplanten Übernahme durch E.ON wollten sich Vorstandschef Uwe Tigges und Finanzchef Bernhard Günther am Vormittag äußern. Vorstand und Aufsichtsrat hatten in der vergangenen Woche keine Empfehlung für die Offerte abgegeben. Sie sorgen sich insbesondere um die Mitarbeiter, da E.ON im Zuge der Verschmelzung rund 5000 der über 70.000 Stellen streichen will. In der am Freitag mit den Gewerkschaften erzielten Einigung, wonach betriebsbedingte Kündigungen praktisch ausgeschlossen werden, sieht das Management nur einen Schritt in die richtige Richtung.

Während sich das Geschäft mit erneuerbarer Energie und den Netzen positiv entwickelte, ging es im Vertrieb bergab. Innogy verwies dabei auf höhere Beschaffungskosten. Im deutschen Vertriebsgeschäft schrumpfte der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 211 Millionen Euro von 268 Millionen. Rund 80.000 Strom- und Gaskunden kehrten Innogy den Rücken. Das Vertriebsgeschäft ist hierzulande stark umkämpft. Zahlreiche Anbieter versuchen mit Bonuszahlungen von mehreren hundert Euro neue Kunden zu locken, so auch die Innogy-Tochter Eprimo. In Großbritannien verlor Npower sogar 115.000 Kunden. Dennoch konnte die Tochter ihren operativen Gewinn um 26,5 Prozent auf 43 Millionen Euro steigern. Dies sei unter anderem auf die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen und neue Kunden mit einem höheren Verbrauch.

Weitere aktuelle Unternehmensergebnisse:

HELLOFRESH - Der Kochbox-Versender hat seinen Umsatz von Januar bis März dank guter US-Geschäfte um 44 Prozent auf knapp 296 Millionen Euro hochgeschraubt. Das Berliner Unternehmen schreibt weiterhin rote Zahlen, will allerdings im vierten Quartal operativ die Gewinnschwelle knacken. Im Gesamtjahr will HelloFresh seine Erlöse währungsbereingt zwischen 30 und 35 Prozent steigern.

GRAMMER: Der Zulieferer muss im ersten Quartal beim operativen Gewinn (Ebit) einen Rückgang von rund elf Prozent auf 20,5 Millionen Euro hinnehmen. Das Unternehmen führte die Entwicklung auf ein sehr starkes Vorjahresquartal sowie auf erwartete Herausforderungen im Geschäft mit der Automobilindustrie zurück.

ABN AMRO: Die niederländische Bank hat mit Problemen in der Schifffahrt und in Offshore-Geschäften zu kämpfen. Der Nettogewinn sank wegen Abschreibungen auf Kredite in dem Sektor im ersten Quartal um drei Prozent auf 595 Millionen Euro - und damit aber nicht so stark, wie von Analysten erwartet.

K+S: Der Salz- und Düngemittelproduzent hat im ersten Quartal den Umsatz um vier Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (EBITDA) um zwölf Prozent auf 237 Millionen Euro gesteigert. Dazu haben ein neues Kaliwerk in Kanada beigetragen sowie höhere Marktpreise für Kaliumchlorid.

CEWE: Trotz eines Umsatzanstiegs im ersten Quartal ist der Fotokonzern beim Gewinn nicht vom Fleck gekommen. Die Erlöse erhöhten sich um gut zehn Prozent auf fast 131 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) lag mit 0,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das für seine Fotobücher und -kalender bekannte Unternehmen bekräftigte die Ziele für 2018.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK: Das Institut hat im ersten Quartal mit 48 Millionen Euro vor Steuern eine Million mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Während das Zinsergebnis um zehn Millionen Euro auf 107 Millionen Euro zulegte, wurde das Quartal durch die Bankenabgabe belastet. Das Neugeschäft brach um fast ein Viertel auf 1,8 Milliarden Euro ein.

ELRINGKLINGER: Der Autozulieferer hat das erste Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn leicht unter Vorjahr abgeschlossen. Neben einem Firmenverkauf sorgten dafür Wechselkurseffekte und höhere Preise für Aluminium und Stahl. Der SDax-Konzern hielt an seiner Jahresprognose fest, warnte aber, die Rahmenbedingungen blieben herausfordernd.

(Reuters)