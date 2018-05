Post sendet Briefe künftig mit drei Geschwindigkeiten

Die Österreichische Post konnte ihre wirtschaftlichen Kennzahlen im ersten Quartal des Jahres leicht verbessern. Der Umsatz erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 490,6 Millionen Euro, das EBIT um 4,3 Prozent auf 56,7 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn um 7,7 Prozent auf 58,4 Millionen Euro. Unterm Strich wurden 41,8 Millionen Euro verdient, um 3,5 Prozent mehr als im Vergleichsquartal.

Einmal mehr zeigte sich die Beständigkeit der Trends im Brief- und Paketgeschäft: Das Wachstum im Paketgeschäft mit einem Umsatzanstieg von 12,9 Prozent konnte den Rückgang der Umsatzerlöse von 3,5 Prozent in der Division Brief, Werbepost & Filialen kompensieren.

Der Paketbereich profitiert von einem dynamischen Marktwachstum durch den anhaltenden Online-Shopping-Trend. Die damit verbundene Wettbewerbsintensität und der Preisdruck bleiben weiterhin hoch. "Wir sind optimistisch, unsere starke Wettbewerbsposition in diesem hart umkämpften Markt - aufgrund der ausgezeichneten Zustellqualität und des breiten Angebots an individuellen Kundenlösungen - weiterhin gut behaupten zu können", sagt Post-Generaldirektor Georg Pölzl.

Um das stark wachsende Paketvolumen zu meistern, wurde ein Kapazitätserweiterungsprogramm gestartet. Mittelfristig soll die Sortierleistung auf 100.000 Pakete pro Stunde mehr als verdoppelt werden. Heuer sollen dafür mindestens 50 Millionen Euro investiert werden. Darüber hinaus sind Erweiterungen bzw. Zukäufe von Grundstücken möglich.

Neu: die ECO-Zustellung

Was es bereits in 19 Ländern Europas gibt, die Wahlfreiheit für differenzierte Zustellgeschwindigkeiten von Briefen und Paketen, wird die per 1. Juli anbieten. Ein neues Produkt- und Tarifmodell bietet die Wahlmöglichkeit zwischen zeitkritischen (z.B. Dokumente, dringende Briefe und Pakete) und nicht zeitkritischen Sendungen (z.B. Telefonrechnungen, Kontoauszüge). Betrachtet man etwa den Standardbrief mit 20g, so haben Versender drei Wahlmöglichkeiten: Zusätzlich zur PRIO Variante für die Zustellung am nächsten Tag um 80 Cent gibt es dann im Universaldienst eine ECO Zustellung innerhalb von 2 bis 3 Tagen um 70 Cent. Darüber hinaus wird außerhalb des Universaldienstes eine ECO BUSINESS Leistung angeboten um 65 Cent innerhalb von 4 bis 5 Tagen.

Im Filialnetz erfolgt in den nächsten Quartalen eine Entflechtung der Finanzdienstleistungs-Kooperation mit dem aktuellen Bankpartner BAWAG P.S.K. Bis Ende 2019 werden Beratungsleistungen schrittweise redimensioniert, das Angebot an Schaltertransaktionen bleibt bis dahin unverändert. Mittelfristig soll das Finanzdienstleistungsgeschäft weiterhin ein Bestandteil der Geschäftstätigkeit der Post bleiben, Gespräche mit alternativen Finanzdienstleistungspartnern werden geführt.