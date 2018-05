Vonach kauft Rewe Austria Fleischwaren in Vorarlberg - 69 Jobs gerettet

Die Rewe Austria Fleischwaren GmbH verkauft ihren Produktionsstandort Hohenems an die Vorarlberger Vonach Qualitätsfleisch GmbH & Co KG. Vonach wird den Betrieb nahtlos fortführen, nachdem Rewe den Standort per Ende Juni schließen wollte. Somit bleiben die 69 Arbeitsplätze sowie die Produktion von rund 50 Speck- und Wurstprodukten erhalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Einigung kam nach der Einrichtung einer Arbeitsgruppe von Landwirtschaftskammer Vorarlberg, Land Vorarlberg und der Rewe Austria Fleischwaren GmbH zustande, wie es in der gemeinsamen Aussendung am Mittwoch hieß. Stefan Vonach, Geschäftsführer der Vonach Qualitätsfleisch GmbH, nannte die Übernahme des Betriebs in Hohenems "die logische Erweiterung meines Geschäftsbetriebs", die auch Synergieeffekte im Hinblick auf die bestehenden Geschäftsfelder schaffe. Die Vonach Qualitätsfleisch GmbH mit Sitz in Lauterach (Bezirk Bregenz) sei schon bisher ein wichtiger Zulieferer des Standorts in Hohenems gewesen, wurde betont.

"Wir haben uns wie angekündigt sehr für eine Vorarlberger Lösung engagiert, und es freut mich ganz besonders, dass mit der Vonach GmbH einer unserer bisherigen Partner den Betriebsstandort übernimmt und fortführt", sagte Michael Riegler, Geschäftsführer der Rewe Austria Fleischwaren GmbH. Rewe hatte die Schließung des Standorts Ende Februar angekündigt, als Gründe waren hoher Investitionsbedarf, die Marktlage und das aktuelle Überangebot an Produktionskapazitäten in Österreich genannt worden.

Der Standort Hohenems produziert aktuell exklusiv für die Rewe International AG Speck- und Wurstwaren - unter anderem die Adeg-Eigenmarke "efef". Bis 2011 firmierte das Unternehmen als efef Fleischwaren GmbH, 2012 wurde es mit der Adeg-Übernahme in den Rewe-Konzern integriert. 2017 wurde die Produktion in Hohenems eingeschränkt, Teile der Fleischproduktion wurden zum Rewe-Schwesternbetrieb nach Ansfelden in Oberösterreich verlagert.

efef Fleischwaren wurde vor genau 40 Jahren von Metzgermeister Heinz Model und Adeg-Kaufmann Kuno Riedmann - dem späteren Vorarlberger Wirtschaftskammerpräsidenten - gegründet. Bis 2011 war die Landwirtschaftskammer Vorarlberg Miteigentümerin.

