Auf Mayr-Melnhof ist Verlass

Eine Gewinnsteigerung von 36,9 auf 40 Millionen Euro im ersten Quartal Karton- und Faltschachtelhersteller Mayr-Melhof von Analysten zugetraut worden. Die Erwartungen wurden übertroffen. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, gab es im Startquartal einen Gewinnzuwachs von 13 Prozen auf 41,7 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit 592,1 Millionen Euro u m 1,3 Prozent über dem Vergleichswert aus 2017.

Beide Divisionen waren gut ausgelastet. Die Kartondivision profitierte insbesondere von Preiserhöhungen. Gestiegene Materialkosten, vor allem für Karton und Verpackung, aber auch Transportkosten drücken das Ergebnisniveau der Packagingdivision.

Mayr-Melnhof ist der weltgrößte Hersteller von gestrichenem Recyclingkarton sowie Europas führender Produzent von Faltschachteln. Der Konzern beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und ist an der Börse mit 2,5 Milliarden Euro bewertet. Anleger wissen zu schätzen, dass es Jahr für Jahr Umsatz- und Ergebniszuwächse gibt, was sich in steigenden Dividenden niederschlägt. Analysten haben für heuer bereits einen Rekordgewinn von 165 Millionen Euro eingeplant.