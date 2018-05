Deutsche Evotec kassiert 65 Millionen Euro vorab für Krebsforschung

Die Biotech-Firma Evotec kooperiert mit dem US-Konzern Celgene. Dabei gehe es um eine langfristige, strategische Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft zur Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstagabend mit. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Evotec eine Vorabzahlung von 65 Millionen Dollar und habe Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt. "Celgene erhält exklusive Rechte zur Einlizenzierung der weltweiten Rechte an allen im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Programmen", hieß es in der Mitteilung weiter.

(Reuters)