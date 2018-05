Sony übernimmt für 1,9 Milliarden Dollar EMI Music Publishing

Der japanische Musikkonzern Sony hat einen Deal zur Übernahme des Labels EMI Music Publishing bekanntgegeben. Sony kaufe für 1,9 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) die 60-Prozent-Anteile der in Abu Dhabi ansässigen Investmentfirma Mubadala an EMI, gab der Musik-Riese am Dienstag bekannt.

Damit ist Sony nach eigenen Angaben indirekt mit rund 90 Prozent an EMI beteiligt. "Wir freuen uns, EMI Music Publishing in die Sony-Familie einzugliedern", erklärte Sony-Chef Kenichiro Yoshida. Der Zukauf ist die erste große Transaktion Yoshidas, der die Umsätze nach der Neuausrichtung des Konzerns auf Videospiele und Bildsensoren in die Höhe schrauben muss. Zuletzt hatten den Japanern vor allem die niedrigen Margen im Geschäft mit Verbraucherelektronik zu schaffen gemacht. Emi hat Künstler wie Katy Perry, Morrissey, Arctic Monkeys und Franz Ferdinand unter Vertrag.

