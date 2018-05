Foxconn plant größten Börsengang in China seit drei Jahren

Der Apple-Zulieferer Foxconn will mit dem Börsengang seiner auf elektronische Geräte und Industrieroboter spezialisierten Tochter Foxconn Industrial Internet rund 4,26 Milliarden Dollar (27,1 Milliarden Yuan) einnehmen. Angeboten würden 1,97 Milliarden Aktien zu einem Preis von 13,77 Yuan (2,16 Dollar) je Stück an der Börse in Schanghai, wie die Börse am späten Dienstag mitteilte. Dies wäre der größte Börsengang in China seit drei Jahren

(Reuters)