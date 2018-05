Tesla holt sich Snap-Manager für Autopilot-Entwicklung

Nach einer Reihe von Abgängen hat sich Tesla den Snap-Manager Stuart Bowers für die Entwicklung seiner Autopilot-Software an Bord geholt. Beide Unternehmen gaben den Wechsel am Dienstag bekannt. Bowers war bei dem Snapchat-Betreiber für die Werbesoftware verantwortlich. Tesla zufolge soll er nun nicht nur an dem halbautomatischen Fahrsystem der Elektroautos arbeiten, sondern auch an anderen Projekten. Der US-Konzern baut nach einer Serie von Rückschlägen bei der Fertigung seines Model 3 sein Management um.

US-Verbrauchermagazin findet erhebliche Mängel bei Teslas Model 3

Akku mögliche Ursache für tödlichen Tesla-Unfall

"Model 3": Erster Tesla für Massenmarkt präsentiert

(Reuters)