Osteuropa vergoldet VIG das erste Quartal

Die Vienna Insurance Group hat im ersten Quartal dank dem Geschäft in Osteuropa ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Gewinn vor Steuern legte um sieben Prozent auf 117,3 Mio. Euro, der Konzerngewinn um 9,4 Prozent auf 75,5 Mio. Euro. Das Prämienvolumen stieg um 3,9 Prozent auf 2,83 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das Verhältnis zwischen Schäden bzw. Kosten und Prämieneinnahmen (Combined Ratio) verbesserte sich von 96,9 Prozent im Vorjahresquartal auf nunmehr 96,2 Prozent. Ziel sind 95 Prozent im Jahr 2020. "Wir können mit den Ergebnissen unserem Anspruch auf nachhaltiges Wachstum gerecht werden", schreibt dazu Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group (VIG), in der Aussendung.

Lebensversicherungen weiter rückläufig

Ohne dem weiter rückläufigen Einmalerlagsgeschäft in der Lebensversicherung liegt die Prämiensteigerung bei 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Märkte Tschechien, Polen und Rumänien waren die treibenden Wachstumsmotoren für die Prämiensteigerung wie auch für die Verbesserung des Gewinns vor Steuern im ersten Quartal, so Stadler. Neben Tschechien, Polen und Rumänien, verzeichneten auch Ungarn und Bulgarien deutliche Steigerungen im Ergebnis vor Steuern.

Das Finanzergebnis sei vor allem wegen saisonalen Schwankungen bei Instandhaltungskosten bei Liegenschaften um 3,8 Prozent auf 238,4 Mio. Euro gesunken. Die Kapitalanlagen des Konzerns einschließlich der liquiden Mittel betrugen zum 31. März 2018 37,5 Mrd. Euro.

Neuer Standort in Paris

Im Rückversicherungsbereich hat die VIG Re (inklusive des verbundenen serbischen Rückversicherers Wiener Re) ein konsolidiertes Prämienvolumen von rund 460 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Anstieg um 10,2 Prozent. Die Anzahl der Drittkunden stieg im ersten Quartal 2018 von 304 auf 331, von der im Herbst gegründeten Niederlassung in Frankfurt, die sich auf die Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz konzentriert, werden inzwischen 48 Rückversicherungskunden mit einem Prämienvolumen von 40 Mio. Euro betreut.

Im Herbst soll eine Niederlassung in Paris für die Betreuung von Kunden in Frankreich, Belgien und Luxemburg folgen. In diesen Märkten will sich die VIG Re vor allem auf regional ausgerichtete Erstversicherer fokussieren, die auf langfristige Kooperationen vertrauen. Bei den Geschäftssegmenten stehen jene Sparten im Mittelpunkt, bei denen die VIG Re eine hohe Underwriting-Expertise aufweist und die der Risikostrategie der VIG Re entsprechen.