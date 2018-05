Moser Holding sperrt Druckerei in Salzburg zu

Die Tiroler Mediengrujppe Moser betreibt derzeit Druckereien in Innsbruck und seit 2008 in Wels und Elsbethen bei Salzburg. Ab Jänner 2019 wird der Produktionsbetrieb auf die Standorte in Tirol und Oberösterreich konzentriert. Die 36 Mitarbeiter des Standorts Elsbethen wurden heute darüber informiert, dass der dortige Betrieb mit Ende 2018 eingestellt wird. Bis dahin soll die Produktion in Salzburg in vollem Umfang fortgeführt werden. Gespräche mit dem Betriebsrat und der Belegschaft wurden aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung.

Am Mittwoch hatte bereits die Wech-Gruppe mitgeteilt, dass der Schlachtbetrieb für Pöttelsdorfer Edelputen im Bezirk Mattersburg mit Monatsende geschlossen und nach Kärnten verlegt wird. Es gibt 50 Kündigungen.

Pöttelsdorfer Edelpute schließt Schlachtbetrieb im Burgenland