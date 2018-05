Uber versichert Fahrer in Österreich

Ab dem 1. Juni 2018 werden Uber-Fahrer in Österreich versichert sein. Der US-Fahrdienstvermittler bietet gemeinsam mit AXA mehrere Versicherungsmodelle an. Fahrer sollen künftig also gegen Unfälle, Krankheiten und gegen längere Ausfälle versichert sein.

Die Versicherungspakete wird Uber in Partnerschaft mit Versicherungsgesellschaft AXA angeboten und von Uber finanziert, so dass keinerlei Kosten für Fahrer und Kurier-Partner entstehen, heißt es in einer Aussendung. Mehr als 150.000 unabhängige Partner werden somit ab dem kommenden Monat versichert sein.

Demnach sollen für bei Fahrten eingetretene Versicherungsfälle Behandlungskosten von bis zu 7.500 Euro erstattet werden. Bei Unfalltod sind eine Pauschalzahlung von 50.000 Euro und die Erstattung von Beerdigungskosten von bis zu 6.000 Euro vorgesehen. Eine Pauschalzahlung von bis zu 50.000 Euro gibt es auch bei dauerhafter Invalidität als Unfallfolge.

Für Kinder gibt es 1000 Euro

Außerhalb von Fahrten ist bei schwerer Krankheit oder Verletzung eine Zahlung von 60 Euro pro Tag für bis zu 15 Tage für Partner-Fahrer vorgesehen. Bei der Geburt eines Kindes gibt es pauschal 1.000 Euro. Voraussetzung für Zahlungen außerhalb der Fahrtzeit ist, dass ein Fahrer in den vergangenen acht Wochen 150 auf der Uber-Plattform vermittelte Fahrten abgeschlossen hat.

Uber wolle ein besserer Partner für die Fahrer und Kuriere sein, erklärte Firmenchef Dara Khosrowshahi. Das Versicherungsprogramm dürfte auch ein Thema bei seinem Auftritt bei der Start-up-Konferenz Noah in Berlin am 6. Juni sein.

In den USA - wo ein großer Teil der Uber-Fahrten von Privatleuten in ihren eigenen Autos gemacht wird - führt Uber das Versicherungsangebot nicht ein.

In Wien musste Uber kurzfristig seinen Dienst einstellen, nachdem der Taxi-Konkurrent 40100 geklagt hatte. Binnen zwei Tagen passte Uber seinen Dienst technisch an die neuen Gegebenheiten an und auch die Geschäftsbedingungen für Fahrer wurden angepasst.

(bagre)