Panaceo: Die Kapsel zum Erfolg

Villach. Zweimal am Tag wird's für alle Mitarbeiter saftig bunt: It's smoothie time! Grün in der Früh, orange am frühen Nachmittag. Die stets frisch zubereiteten Drinks gibt's gratis, auch das Mittagessen. „Nur ein zufriedener Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter“, sagt Jakob Hraschan, Chef und Gründer von International Active Mineral Production, kurz Panaceo. Das Familienunternehmen in Gödersdorf bei Villach stellt Gesundheitsprodukte aus dem türkis-grünen Vulkanmineral Zeolith-Klinoptilolith in Form von Kapseln und Pulver her. Die Wirkung unter anderem: entgiftend, leistungssteigernd. Von Letzterem sind offensichtlich auch die Spieler von Rapid Wien überzeugt, die Panaceo-Produkte seit drei Jahren regelmäßig nehmen. Auch der Extremsportler und Ultraradmarathon-Weltmeister Christoph Strasser tut's. Und freilich Jakob Hraschan selbst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2018)