"Flixtrain" zwischen Berlin und München kommt

Flixbus will ab dem kommenden Jahr Züge von Berlin nach München auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke der Deutschen Bahn anbieten. "Die Trassen sind bei der DB Netz beantragt, wir warten noch auf die Genehmigung", sagte ein Sprecher des Unternehmens dem "Münchner Merkur" vom Donnerstag. Details zu Fahrzeiten könnten erst nach erfolgreicher Zuteilung ausgearbeitet werden.

Geplant ist laut dem Sprecher, dass täglich jeweils ein Zug hin und ein Zug zurück fährt. "Später könnte die Zahl der Züge auf zwei bis drei pro Strecke erhöht werden."

Flixbus war 2013 nach der Liberalisierung des deutschen Fernbusmarkts gestartet und expandiert derzeit in Deutschland und Europa kräftig. Ende Mai will das Unternehmen auch in den USA Verbindungen anbieten.

Mit dem Flixtrain macht das Unternehmen mittlerweile auch der Deutschen Bahn Konkurrenz. Flixtrain-Verbindungen gibt es zwischen Berlin und Stuttgart sowie zwischen Hamburg und Köln.

(APA/AFP)