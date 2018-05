Bipa will der bessere DM werden

Wien. Österreichs Rewe-Chef Marcel Haraszti dürfte es bereuen, dass er die Zahl 100 je ausgesprochen hat. 100 der 600 Bipa-Filialen könnten bei seiner strauchelnden Drogeriekette in den nächsten Jahren schließen, verkündete er im April vor Journalisten. Das löste nicht nur in den Medien, sondern auch in den Filialen ein enormes Echo aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2018)