Computerriese HP hebt wegen starker Nachfrage Ausblick an

Der weltgrößte Computerhersteller HP hat wegen der starken PC-Nachfrage seine Gewinnerwartungen hochgeschraubt. Im Geschäftsjahr zu Ende September werde nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,97 und 2,02 Dollar gerechnet, teilte der US-Konzern in der Nacht zu Mittwoch mit. Bisher waren maximal 2,00 Dollar je Anteilsschein in Aussicht gestellt worden. Zuversichtlich machte HP die Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal. Der Umsatz kletterte - vor allem wegen eines deutlichen Plus der PC-Sparte - um rund 13 Prozent auf 14 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von Analysten. Der Gewinn sprang, auch wegen einer einmaligen Steuergutschrift, um fast 90 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar.

HP kündigte an, Finanzchefin Cathie Lesjak werde vorübergehend das operative Geschäft verantworten. Sie arbeitet seit 32 Jahren für den Traditionskonzern Hewlett-Packard, der sich 2015 aufspaltete. Für die Finanzen ist ab 1. Juli Steve Fieler zuständig.

(Reuters)