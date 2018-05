Sorgenkind verkauft

Wien.Die OMV hat für ihr langjähriges Sorgenkind, das Gaskraftwerk Samsun an der türkischen Schwarzmeerküste, nun endlich einen Käufer gefunden. Man habe mit der Yapisan Elektrik Üretim A.S., einer 100-Prozent-Tochter des türkischen Energiekonzerns Bilgin Enerji, einen Kaufvertrag abgeschlossen, teilte die OMV am Mittwoch mit. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet.

Die Österreicher waren mit ihrem erst 2013 in Betrieb genommenen Erdgas-Kombikraftwerk in Terme, in der türkischen Provinz Samsun, schon lange „nicht glücklich“, wie OMV-Chef Seele erklärt hatte. Das Kraftwerk mit einer Kapazität von 890 MW hatte rund 600 Mio. Euro gekostet, inzwischen mussten dafür Hunderte Millionen Euro abgeschrieben werden. Verkaufsüberlegungen gab es schon seit 2015. Über den nun abgeschlossenen Kaufvertrag wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion muss noch von den türkischen Behörden genehmigt werden. „Der Verkauf des Kraftwerks erfolgt in Übereinstimmung mit der OMV-Strategie 2025, die eine Optimierung des Portfolios vorsieht“, sagte Downstream-Vorstand Manfred Leitner. „Wir setzten damit den letzten Schritt, um unser strategisches Ziel zu erreichen, das Risikopotenzial eines nicht integrierten Stromgeschäfts zu reduzieren.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)