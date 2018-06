Bayer streicht den Namen Monsanto

Der bislang teuerste Zukauf eines deutschen Unternehmens ist perfekt: Nach mehr als eineinhalb Jahren ist Bayer bei der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto am Ziel. Am Donnerstag wird der Pharma- und Agrarchemiekonzern alleiniger Eigentümer von Monsanto und damit von einem der umstrittensten Unternehmen der Welt. Bayer-Chef Werner Baumann will den belasteten Namen nach der Übernahme streichen. "Unser Unternehmen heißt Bayer und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Monsanto wird als Unternehmensname nicht fortgeführt", sagte er am Montag. Mit dem rund 63 Milliarden Dollar schweren Zukauf steigt der Konzern zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Doch der Mega-Deal mit dem Glyphosat-Hersteller stieß auch auf Unverständnis. Baumann kündigte an, Kritikern zuhören und den Dialog mit der Gesellschaft vertiefen zu wollen.

Der Erfolg der Transaktion hänge davon ab, dass eine gemeinsame Unternehmenskultur entsteht, betonte er. Bayer sei sich der gestiegenen Verantwortung, die mit einer führenden Position in der Landwirtschaft einhergehe, bewusst. "Wir werden mit derselben Entschlossenheit an unseren Nachhaltigkeitszielen arbeiten wie an unseren Finanzzielen", sagte Baumann. Während der 117 Jahre alte Name Monsanto verschwinden soll, sollen die zugekauften Produkte ihre Namen behalten. Dazu gehören etwa das Breitband-Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" mit dem Wirkstoff Glyphosat und das darauf abgestimmte gentechnisch veränderte Saatgut. Glyphosat wird von Kritikern für das Artensterben und die Entstehung resistenter Unkräuter verantwortlich gemacht. Es steht zudem in Verdacht, krebserregend zu sein.

Für den Zukauf liegen Bayer inzwischen alle behördlichen Freigaben vor. Die entscheidende Hürde hatten die Leverkusener in der vergangenen Woche mit der Genehmigung des US-Justizministeriums genommen, die der Übernahme unter Auflagen grünes Licht gegeben hatte. Bei anderen großen deutschen Deals steht dagegen die Freigabe durch die Wettbewerbshüter noch aus. So warten die Gasehersteller Linde und Praxair noch auf die Genehmigung ihrer Fusion. Und auch die Telekom-Tochter T-Mobile US muss sich bei der geplanten Übernahme des kleineren Rivalen Sprint noch gedulden.

Startschuss für Kapitalerhöhung

Auch die Finanzierung der Monsanto-Übernahme hat Bayer inzwischen angeschoben. Die Rheinländer wollen für den Zukauf sechs Milliarden Euro frisches Kapital einsammeln, wie Bayer am Sonntagabend ankündigte. Die Kapitalerhöhung fällt damit etwa so hoch aus, wie Analysten zuletzt erwartet hatten. Sie ist die letzte Eigenkapitalmaßnahme zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme. Darüber hinaus sind Anleihe-Platzierungen geplant, deren Gesamtvolumen sich auf bis zu 20 Milliarden Euro belaufen soll.

Bayer gibt für Monsanto praktisch sein eigenes Saatgutgeschäft auf, das Unkrautvernichtungsmittel Glufosinat sowie seine Digital-Farming-Aktivitäten. Insgesamt gehen Geschäfte mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro für 7,6 Milliarden Euro an den Chemiekonzern BASF - der große Nutznießer der Transaktion, der damit selbst ins Saatgutgeschäft einsteigen kann. Das Bayer-Agrargeschäft wird durch Monsanto verdoppelt und künftig etwa gleich groß wie das Gesundheitsgeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, rezeptfreien Gesundheitsprodukten sowie Tierarzneimitteln sein.

Das Pharmageschäft soll unter der Monsanto-Übernahme nicht leiden, wie Baumann versprach. Es soll durch Partnerschaften oder kleinere Zukäufe weiter gestärkt werden. Die bereits im vergangenen Herbst angekündigte Bündelung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Pharmabereich habe nichts mit Monsanto zu tun und es gebe keine Diskussionen über die Auswirkungen dieser Umstrukturierung, sagte er. Die "Wirtschaftswoche" hatte in der vergangenen Woche berichtet, Mitarbeiter fürchteten, dass in Deutschland bis zu 1000 Arbeitsplätze abgebaut werden könnten.

Baumann äußerte sich nicht, wie viele Stellen den erwarteten Einspareffekten durch die Monsanto-Übernahme zum Opfer fallen könnten. Darüber werde erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr Klarheit herrschen. Ab 2022 rechnet Bayer mit jährlichen Beiträgen zum bereinigten Ergebnis (Ebitda) von 1,2 Milliarden Dollar durch Synergien.

Monsanto - Von Saccharin und "Agent Orange" bis Glyphosat

Als John F. Queeny 1901 Monsanto gründete, konzentrierte sich die Chemie-Firma ganz auf die Herstellung des Süßstoffs Saccharin. Erst in den 40er Jahren begann das Unternehmen unter seinem Sohn Edward, in der Agrarindustrie Fuß zu fassen. Nach dem ersten Insektizid stellte Monsanto bald auch Düngemittel für Farmer her.

Ab den 40er Jahren und bis 1957 produzierte Monsanto das Insektizid DDT, das unter anderem gegen Malaria übertragende Mücken eingesetzt wurde. Die Herstellung wurde nach Unternehmensangaben aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt - Jahre bevor das Mittel in den Verdacht geriet, Krebs auszulösen. In den meisten Industrieländern ist DDT seit den 70er Jahren verboten.

Weltweit verboten sind seit 2001 die unter anderem als Weichmacher eingesetzten polychlorierten Biphenyle (PCB), die Monsanto zwischen 1935 und 1977 produzierte. Die giftigen Chlorverbindungen gelten als krebserregend.

Von 1965 bis 1969 belieferte die Monsanto Company das US-Militär mit dem Entlaubungsmittel "Agent Orange", das durch den Einsatz im vietnamesischen Dschungel traurige Berühmtheit erlangte. Überlebende leiden bis heute unter den gesundheitlichen Folgen des Gifts.

In den 70er Jahren brachte das Unternehmen unter dem Namen Roundup erstmals ein Unkrautvernichtungsmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat auf den Markt. Glyphosat ist heute eines der weltweit meistverkauften Herbizide.

Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) halten das Mittel für "wahrscheinlich krebserregend". Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen allerdings zu dem Schluss, dass von dem Unkrautvernichter keine Gesundheitsgefahr ausgeht. Im November 2017 verlängerte die EU-Kommission die Zulassung von Glyphosat um fünf Jahre.

Auch wegen der Herstellung von gentechnisch verändertem Saatgut, das gegen Schädlinge resistent ist, steht Monsanto immer wieder in der Kritik. Besonders bekannt sind die modifizierten Maissorten, aber auch Soja und Baumwolle wurden unter dieser Maßgabe verändert.

In Deutschland wurde die gentechnisch veränderte Maissorte MON810 im Jahre 2009 verboten, in einigen anderen EU-Ländern wird sie weiter angebaut. Gegen die Entscheidung der deutschen Regierung protestierten damals zehn renommierte Wissenschaftsorganisationen, darunter die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten sie "pauschale Verbote gentechnischer Erzeugnisse" und drückten ihre Sorge über einen "irrationalen" Umgang mit grüner Gentechnik aus.

Weltweit beschäftigt Monsanto rund 20.000 Mitarbeiter und ist in 69 Ländern vertreten. Das Hauptquartier befindet sich in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri.

