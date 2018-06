Skandalgeschüttelte KPMG Südafrika feuert 400 Mitarbeiter

Als Folge ihres Korruptionsskandals in Südafrika will sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG von bis zu 400 Beschäftigten trennen. KPMG werde vier kleinere regionale Büros schließen und sich auf die vier Stützpunkte in Kapstadt, Johannesburg, Durban und Port Elizabeth beschränken, kündigte der KPMG-Chef von Südafrika, Nhlamulo Dlomu, am Montag an. Zudem wechseln Führungskräfte der internationalen Gesellschaft in die Leitung der Landesgesellschaft. Dies unterstreiche, wie viel KPMG investiere, damit die Südafrika-Tochter weiterhin Vertrauen, Qualität und Integrität aufbauen könne, erklärte Konzernchef Bill Thomas.

Seit dem vergangenen Jahr kämpft das Unternehmen darum, nach dem Verlust vieler Großkunden sein ramponiertes Ansehen zu reparieren - durch Verbesserungen der Unternehmensführung und neues Management. Die Wirtschaftsprüfung geriet in Verruf wegen ihrer Verbindung zur Familie Gupta. Dem aus Indien stammenden Clan wird vorgeworfen, seine Freundschaft zum Ex-Präsidenten Jacob Zuma genutzt zu haben, um an staatliche Aufträge zu kommen und die Besetzung von Regierungsposten zu beeinflussen. Die Guptas und der inzwischen abgesetzte Präsident bestreiten das. Die KPMG hat seit dem vergangenen Jahr mehr als ein Dutzend wichtiger Kunden verloren, im April erst den Rechnungshof des Landes und die Bank Barclays. Die Regionalbüros arbeiteten hauptsächlich für den Rechnungshof. Sie sollen bis Anfang August geschlossen werden. Künftig hat die Firma in Südafrika gut 130 Partner und 2200 Beschäftigte.

Auch dem Walldorfer Softwarekonzern SAP wurde wegen Zahlungen an mit dem Gupta-Clan verbundene Firmen Korruption vorgeworfen. Der Dax-Konzern entließ deshalb Verantwortliche und verschärfte seine Vorschriften.

