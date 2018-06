Bayer entsorgt Imagegift „Monsanto“

Wien. In Rocksongs geht es meist um Liebe, Trennungsschmerz und Eifersucht. Nur sehr selten schaffen es Unternehmen in die Texte der Stars. Einem Saatgut- und Pflanzenschutzhersteller aus Missouri gelang es: In „The Monsanto Years“ rechnet Neil Young mit der verhasstesten Firma der Welt ab. Der kanadische Barde stimmt die Klage des Farmers an, der weiß, dass er „so viel anbauen muss, wie er verkaufen kann“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)