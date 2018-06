Richemont baut Geschäft im Internet aus

Zürich. Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont krempelt sein Geschäft um und setzt verstärkt auf den Verkauf über das Internet. Wie der hinter der französischen LVMH-Gruppe zweitgrößte Luxusgüterhersteller am Montag mitteilte, wird der Verluste schreibende Lederwarenspezialist Lancel an den italienischen Aktentaschenproduzenten Piquadro für maximal 35 Mio. Euro verkauft.

Dafür baut Richemont seine Online-Präsenz mit der Übernahme der britischen Firma Watchfinder aus. Die Firma ist führend im Verkauf von gebrauchten Luxusuhren und erzielte im Geschäftsjahr 2017 (per Ende März) einen Umsatz von 86 Mio. Pfund (98 Mio. Euro). Weder der Verkauf von Lancel noch die Übernahme von Watchfinder dürfte nach Angaben von Richemont einen merklichen Einfluss auf das operative Ergebnis haben. Finanzielle Details nannte Richemont aber nicht. Erst kürzlich hatte Richemont für fast drei Mrd. Euro die italienische Internet-Plattform für Luxusgüter Yoox-Net-A-Porter übernommen. An der Börse kamen die Transaktionen gut an. Die Richemont-Aktie stieg. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)