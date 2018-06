Gleich 1000 neue Peugeot-Fahrzeuge für die Post

Die Österreichische Post will den modernsten und umweltfreundlichsten Fuhrpark des Landes schaffen und hat - nach einer umfangreichen Ausschreibung - mehr als 1000 Fahrzeuge der Typen Peugeot Expert und Peugeot Boxer bestellt. Das Durchschnittsalter in der betroffenen Fahrzeugklasse wird dadurch von 4,5 auf 1,1 Jahre gesenkt. Mit AdBlue®-Technologie und Euro 6 Motoren erfolgt die Zustellung zukünftig umweltfreundlicher. Die ersten Fahrzeuge im weithin sichtbaren, gelben und frischen Post-Design kamen soeben zur Auslieferung. Die bestellten Fahrzeuge werden nach und nach auf die Straßen kommen und zukünftig die Post zu den Firmen und Haushalten in ganz Österreich zustellen.

Bei Peugeot ist man stolz auf den Großauftrag. Er beweise, dass Peugeot Fahrzeuge in hoher Qualität anbietet, die den harten Anforderungen im gewerblichen Bereich täglich standhalten und gute Dienste leisten.