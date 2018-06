Neue Automotive-Gruppe mit Sitz in Kapfenberg und 3200 Mitarbeitern

Mehr als 7400 Mitarbeiter, rund zwei Milliarden Euro Umsatz - so groß ist der Automotiv-Konzern von KTM-Chef Stefan Pierer bereits. Der Fokus liegt auf Motorräder und High-Tech-Komponenten. Nebst dem oberösterreichischen Motorradhersteller KTM gehören der steirische Rennsportzulieferer Pankl Racing Systems und der traditionsreiche deutsche Zulieferer SHW zur Gruppe, die nun eine neues Gesicht erhält. Pierers Pierer Industrie AG bildet nämlich eine neue Führungsholding, unter der die Mehrheitsbeteiligungen an Pankl und SHW gebündelt werden.

An der im steirischen Kapfenberg ansässigen Pankl, die im Bereich Racing/High Performance und in der Luftfahrt tätig ist und die erst vor kurzem von der Börse genommen wurde, erwirbt die Pierer Industries-Gruppe von der KTM Industries AG das gesamte Anteilspaket (98,2 Prozent) zu einem Preis von rund 130,5 Millionen Euro.

Weiters stockte die Pierer Industrie-Gruppe ihren Anteil an SHW auf 50,2 Prozent auf, sie hält nunmehr die Aktienmehrheit an der Gesellschaft. SHW mit Sitz in Aalen ist in den Segmenten Pumpen & Motorkomponenten sowie Bremsscheiben ein wichtiger Zulieferer für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Pankl und SWH sind zusammen eine Automotive-Gruppe mit einem Umsatz von rund 700 Millionen Euro und 3.200 Mitarbeitern. Wolfgang Plasser, CEO der Pankl Racing Systems AG wird gemeinsam mit Klaus Rinnerberger, Vorstand der Pierer Industrie AG, das Management und zukünftigen Vorstand in der neuen automotiven Holding bilden, die ihren Sitz in Kapfenberg hat. KTM-Chef Stefan Pierer, Eigentümer der Pierer Industrie AG, wird den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.

Da sowohl Pankl als auch SHW einen Fokus auf Powertrain-Komponenten im Automobilbereich legen, ergebe sich durch die systematische Zusammenarbeit die Grundlage für weiteres Wachstum, heisst es. Sowohl Pankl als auch SHW bleiben selbständig geführte Unternehmen - wie natürlich KTM. Der Motorradhersteller notiert an den Börsen in Zürich und Wien und ist rund 1,5 Milliarden Euro wert.